По словам главного тренера «Шанхай Шеньхуа», в этом матче сработает проклятье Харри Кейна. «Кейн так и останется человеком без титулов, а молодые испанцы с Ямалем останутся непобедимыми на этом Евро и отпразднуют абсолютно заслуженную победу», – сказал Слуцкий.