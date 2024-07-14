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Слуцкий о финале Евро: «Кейн так и останется человеком без титулов, а Испания отпразднует заслуженную победу»

Слуцкий о финале Евро: «Кейн так и останется человеком без титулов, а Испания отпразднует заслуженную победу»

По словам главного тренера «Шанхай Шеньхуа», в этом матче сработает проклятье Харри Кейна. «Кейн так и останется человеком без титулов, а молодые испанцы с Ямалем останутся непобедимыми на этом Евро и отпразднуют абсолютно заслуженную победу», – сказал Слуцкий.

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