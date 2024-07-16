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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петржела о Дзюбе без клуба: «Сам виноват. Командам РПЛ он даже бесплатно не нужен из-за плохой репутации, судя по всему»

В настоящий момент 35-летний форвард находится без клуба. В прошлом сезоне он выступал за «Локомотив» и забил 4 мяча в 26 играх во всех турнирах.

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