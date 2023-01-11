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Во сколько играют Бетис – Барселона, Суперкубок Испании, 12 января, время начала матча

В четверг, 12 января, сыграют Бетис и Барселона в полуфинале Суперкубка Испании по футболу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе King Fahd International Stadium.

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