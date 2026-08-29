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Культуромания

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VI Международный фестиваль индустриального искусства «ОКНА» пройдет в Новокузнецке

VI Международный фестиваль индустриального искусства «ОКНА» пройдет в Новокузнецке

С 10 по 13 сентября в Новокузнецке в шестой раз состоится Международный фестиваль индустриального искусства «ОКНА».

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