Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Что здесь вообще происходит? 15 странных находок в Google Maps

Что здесь вообще происходит? 15 странных находок в Google Maps

Google Maps давно превратился в своеобразное окно в самые отдалённые уголки нашей планеты. Снимки Street View позволяют заглянуть туда, куда большинство из нас никогда не доберётся: от безлюдных островов и диких лесов до пустынных дорог и середины огромных озёр.

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