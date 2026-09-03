Что здесь вообще происходит? 15 странных находок в Google Maps

Google Maps давно превратился в своеобразное окно в самые отдалённые уголки нашей планеты. Снимки Street View позволяют заглянуть туда, куда большинство из нас никогда не доберётся: от безлюдных островов и диких лесов до пустынных дорог и середины огромных озёр.