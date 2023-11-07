Желтушно-блакитный диагноз. Врач высказался о вспышках гепатита на Украине

В пяти областях Украины продолжаются вспышки гепатита А. История длится месяц и не утихает. Что это за инфекция и о чем говорит такое развитие событий? На днях 32 случая гепатита А зафиксированы в Днепропетровской области.
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