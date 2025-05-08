Политика как он...
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Политика как она есть

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Косачев сделал заявление о запрете Эстонии на пролет Фицо в Москву

Косачев сделал заявление о запрете Эстонии на пролет Фицо в Москву

Запрет Эстонии на пролёт спецборта премьер-министра Словакии Роберта Фицо через воздушное пространство республики в Москву, для участия в торжествах по случаю Дня Победы, является откровенно враждебным шагом, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

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