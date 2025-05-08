Косачев сделал заявление о запрете Эстонии на пролет Фицо в Москву

Политика как она есть

Запрет Эстонии на пролёт спецборта премьер-министра Словакии Роберта Фицо через воздушное пространство республики в Москву, для участия в торжествах по случаю Дня Победы, является откровенно враждебным шагом, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.