Косачев сделал заявление о запрете Эстонии на пролет Фицо в Москву

Запрет Эстонии на пролёт спецборта премьер-министра Словакии Роберта Фицо через воздушное пространство республики в Москву, для участия в торжествах по случаю Дня Победы, является откровенно враждебным шагом, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии