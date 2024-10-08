Россияне стали сильно меньше пить. Доля непьющих граждан за последние 20 лет выросла вдвое — до 48%, следует из опроса ВЦИОМ.
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Россияне стали сильно меньше пить. Доля непьющих граждан за последние 20 лет выросла вдвое — до 48%, следует из опроса ВЦИОМ.