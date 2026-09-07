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Живая Кубань

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Слоны, меценаты и криминал XIX века: Краснодар раскрывает тайны на бесплатных экскурсиях

Слоны, меценаты и криминал XIX века: Краснодар раскрывает тайны на бесплатных экскурсиях

Слоны, меценаты и криминал XIX века: Краснодар раскрывает тайны на бесплатных экскурсияхВ Краснодаре продолжается сезон бесплатных пешеходных экскурсий, которые Туристско-информационный центр организовал специально к Дню города.

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