Стало известно о подрыве «русской ДРГ» автомобиля с украинским добровольцем

Под Одессой подорвали автомобиль участника УДА Альберта Кручиинина В пригороде Одессы взорвался автомобиль с активным участником Украинской добровольческой армии (УДА) Альбертом Кручининым и его женой Натальей.
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