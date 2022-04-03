Волочкова отреагировала на иск соседей за прогулки по дому без одежды: «У меня истерика»

Соседи по элитному посёлку «Новахово» на Рублёвке подали в суд на балерину Анастасию Волочкову. Конфликт с ними у танцовщицы начался ещё в прошлом году, когда в Сети появились фото, где раскованная дива справляет нужду под ёлочками на своём участке.