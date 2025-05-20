В Барнауле мошенники психологически подавили 17-летнюю девушку и забрали все деньги

Аферисты заставили взять родительские сбережения, хранящиеся в доме, и положить на счет в банке В Алтайском крае 17-летняя жительница Барнаула, находясь под влиянием мошенников, забрала из дома сбережения родителей в размере 137 920 рублей и перевела мошенникам, сообщает региональное МВД.