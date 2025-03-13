Британка получила реальный срок за обман бойфренда

Мнимая онкобольная из Британии получила срок за выманивание денег у своего парня Мать двоих детей 35-летняя Лора Макферсон с 2017 года лгала своему бойфренду 44-летнему Джону Леонарду о своем онкологическом заболевании, сообщает Daily Record.
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