Британка получила реальный срок за обман бойфренда

Мнимая онкобольная из Британии получила срок за выманивание денег у своего парня Мать двоих детей 35-летняя Лора Макферсон с 2017 года лгала своему бойфренду 44-летнему Джону Леонарду о своем онкологическом заболевании, сообщает Daily Record.