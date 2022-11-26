И здравница, и кузница, и житница!

Был в театре Надежды Бабкиной на премьере спектакля Нины Чусовой «Очень веселые ребята».Спешите видеть! Мне очень понравилось)) Все узнаваемое, все любимое, все из нашего детства - музыка Дунаевского, шаровары, лозунги, песни за столом, девушки с веслом, значки ГТО, фонтаны, дружба народов, мирное синее небо…Здесь нет сюжета известной комедии, это, скорее, фантазия на тему фильмов Александрова – есть и Анюта, и пастух «а-ля Утесов» в соломенной шляпе с хлыстом, и товарищ Бывалова (Надежда Бабкина) – главврач санатория, которая считает, что в ее здравнице талантливых нет, одни больные! Как там говорил товарищ Бывалов из «Волги-Волги»? - «Чтобы так петь, двадцать лет учиться надо!»Есть и феерически смешная Олеся Железняк в облике Марион Диксон из «Цирка»)) Кстати, прекрасно поет Олеся, отличный голос!Очень крутой Коля Добрынин в роли партработника, чудесные ребята из ансамбля «Русская песня».