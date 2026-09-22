Идет массированный налет украинских БПЛА на Самарскую область: жителей просят укрыться

САМАРА, 22 сентября, ФедералПресс. Киевский режим в очередной раз атакует Самарскую область. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, утром во вторник, 22 сентября, продолжается массированный налет беспилотников на регион.
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