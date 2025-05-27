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В эфире французского LCI больше не обсуждают прекращение огня

В эфире французского LCI больше не обсуждают прекращение огня

В эфире французского LCI больше не обсуждают прекращение огня. Главная тема – удары вглубь России немецкими ракетами-Можно ли посмотреть на карте, чем отличаются ‘Taurus’ от ‘ATACMS’ и ‘SCALP’?-Радиус ‘ATACMS’ примерно 300 километров.

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