В эфире французского LCI больше не обсуждают прекращение огня. Главная тема – удары вглубь России немецкими ракетами-Можно ли посмотреть на карте, чем отличаются ‘Taurus’ от ‘ATACMS’ и ‘SCALP’?-Радиус ‘ATACMS’ примерно 300 километров.