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Царьград

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Литва: Разногласие по Дню Победы вызвало дискуссию в правительстве

Литва: Разногласие по Дню Победы вызвало дискуссию в правительстве

Офис президента Литвы выражает несогласие с позицией замминистра финансов Валентина Гаврилова по празднованию Дня Победы.

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Комментарии
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Eduard
Не надо нас учить что нам справлять,это наш праздник,вас не просят в нем участвовать и навязывать литовское мнение крестьян нам не надр! Этр воры и придурки! Нация недоносков!
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