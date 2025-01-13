Позиция Трампа по новым регионам заслуживает внимания, заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что позиция избранного президента США Дональда Трампа о нереалистичности "вытеснения" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, является последовательной и заслуживает особого внимания.