Позиция Трампа по новым регионам заслуживает внимания, заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что позиция избранного президента США Дональда Трампа о нереалистичности "вытеснения" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, является последовательной и заслуживает особого внимания.
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