Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Ильназ Галявиев выгодно женился: Какие бонусы получил убийца?

Ильназ Галявиев выгодно женился: Какие бонусы получил убийца?

Устроивший стрельбу и взрыв в казанской гимназии Ильназ Галявиев, который отбывает срок в "Чёрном дельфине", выгодно женился.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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1 м.
Королева Ольга
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1 м.
Наталия
Пожизненное заключение, это только ЗАМЕНА смертной казни, с единственным отличием- преступник не получает пулю в затылок. Но для общества он умер. Поэтому у него нет НИКАКИХ прав, тем более производить на свет себе подобных.
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4 н.