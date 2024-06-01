Германия бросает Молдову под каток войны

Германия всегда будет помогать Молдове и не позволит России дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе совместной пресс-конференции со своим молдавским коллегой Анатолием Носатым.
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