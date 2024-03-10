Медведев назвал Байдена «редким идиотом»

Дык, ежели он редкий, может пора его законсервировать (в вечной мерзлоте), чтобы он не испортился до выборов?

Erl Schweizer

"Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался по поводу умственных способностей президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, заявив, что он является «редким идиотом». Возможно это и так, только вот для людей высокого ранга положен дипломатический этикет. Сергей Лавров реально работает, Дмитрий Медведев лишь болтает не один десяток лет.