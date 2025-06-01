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Операция «Молния Зевса»: Путин приготовил сокрушительный удар по Украине на случай отказа от требований России в Стамбуле – стратегические бомбардировщики ждут приказа

Операция «Молния Зевса»: Путин приготовил сокрушительный удар по Украине на случай отказа от требований России в Стамбуле – стратегические бомбардировщики ждут приказа

Россия продемонстрирует Западу, что такое война с Россией, когда мы наносим удар в полную силу. «Мы всерьёз пока ещё ничего и не начинали», – сказал как-то Путин.

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Комментарии
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Владимир Петрович
Это надо было ещё вчера. А то и позавчера...
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4 час.
ЮК
Юрий Капустин
Пока одни разговоры, и теракты внутри страны ..
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3 час.
vagas Karlito
В разных вариациях подобное слышим и читаем! И когда??
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2 час.
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