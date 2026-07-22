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Царьград

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"Чёртов палец": Древний камень, который пригодится дома. Не выбрасывайте

"Чёртов палец": Древний камень, который пригодится дома. Не выбрасывайте

"Чёртов палец" — так в народе называют белемнит, окаменелость древнего морского головоногого моллюска.

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