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Банка из-под колы против слабого Wi-Fi

Банка из-под колы против слабого Wi-Fi

Существует простой и действенный метод расширить зону покрытия Wi-Fi. Идея в том, чтобы оснастить штатную антенну роутера специальным отражателем, который фокусирует радиоволны в нужном направлении, примерно как рефлектор в фонарике.

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