Кириллов: Киеву переданы 500 тонн триэтаноламина, входящего в химоружие

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о получении Киевом до 500 тонн триэтаноламина, которое потенциально может быть использовано для создания отравляющего вещества — азотистого иприта.