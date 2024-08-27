Кириллов: Киеву переданы 500 тонн триэтаноламина, входящего в химоружие

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о получении Киевом до 500 тонн триэтаноламина, которое потенциально может быть использовано для создания отравляющего вещества — азотистого иприта.
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