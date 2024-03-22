Bloomberg: хуситы пообещали не обстреливать корабли РФ и КНР в Красном море

Москва и Пекин договорились с хуситами из Йемена о безопасном судоходстве в Красном море. Группировка пообещала, что российские и китайские суда в этом регионе не будут подвергаться нападениям с их стороны, утверждают источники Bloomberg.
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