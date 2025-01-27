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Петербургский дневник

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Кузяев рассказал, что «Зенит» предлагал ему «солидный контракт», но он выбрал переезд во Францию

Кузяев рассказал, что «Зенит» предлагал ему «солидный контракт», но он выбрал переезд во Францию

Сейчас игрок выступает за «Гавр» Хавбек французского «Гавра» Далер Кузяев рассказал, что футбол для него важнее денег, поэтому он отказался от продления контракта с «Зенитом» и переехал в Европу на меньшую зарплату.

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