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Добрый Мир

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Аналитик ЦРУ: Россия снова стала великой 

Аналитик ЦРУ: Россия снова стала великой 

Россия, воюя за свою историческую зону интересов, становится мощным мировым лидером, а вот США, напротив, повторяют ошибку Советского Союза, осуществляя непосильные траты на вмешательство в происходящее далеко от собственных границ.

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Комментарии
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Лев Добрый
Россия всегда была Великой державой!😎👍👈🤠
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16 час.
Алексей Куницын
Россия становится мощным мировым лидером
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15 час.

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