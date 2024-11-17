The Verge: телеканал ESPN представил спортивного аналитика в виде ИИ-аватара

Телеканал ESPN представил ИИ-аватар FACTS, который заменит человека на роли спортивного аналитика. Проект, созданный с использованием искусственного интеллекта, будет применяться в субботнем студенческом футбольном шоу SEC Nation.
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