Белый дом заявил, что назначенная пять дней назад пресс-секретарем Кэти Захария оставляет пост из-за перехода на новую работу, передает РИА Новости со ссылкой на американскую администрацию.
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