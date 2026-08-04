«Увидеть чудовищное в себе»: психологический разбор «Одиссеи» Кристофера Нолана — главного фильма 2026 года

По просьбе Psychologies психолог подробно разобрала сюжет и портреты главных героев фильма «Одиссея» и рассказала, какой получилась экранизация древнегреческого эпоса и почему это больше, чем просто голливудский блокбастер.
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