Женские страсти
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Женские страсти

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«Увидеть чудовищное в себе»: психологический разбор «Одиссеи» Кристофера Нолана — главного фильма 2026 года

«Увидеть чудовищное в себе»: психологический разбор «Одиссеи» Кристофера Нолана — главного фильма 2026 года

По просьбе Psychologies психолог подробно разобрала сюжет и портреты главных героев фильма «Одиссея» и рассказала, какой получилась экранизация древнегреческого эпоса и почему это больше, чем просто голливудский блокбастер.

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