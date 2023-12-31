Предательство: скандал вокруг фехтовальщицы из Самары получил развитие

Речь идет о Виолетте Бида, которая сбежала со своим муже в США.Уроженка Самары оказалась в эпицентре скандала после того, как стало известно о возбуждении уголовного дела и объявлении в розыск ее и мужа Сергея.
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