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Энергетический кризис в Британии добрался до туалетной бумаги и трусов.

Энергетический кризис в Британии добрался до туалетной бумаги и трусов.

 Интересно, какой теперь ролик покажет Борис Джонсон. иллюстрация angliya.com Энергетический кризис шагает по планете.

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Игорь Тихонов
Рынок! Ничего личного, чисто коммерция! Назло маме отморозили себе пальчик, так что нечего теперь плакать...
МИХАИЛФЕДОР Два человека
А ЧТО ОНИ ПЕРЕЖИВАЮТ? НЕТ ТРУСОВ И БУМАГИ?? ЕСТЬ ТРАВА:-) ПОСУШИТЕ И ВЫТИРАЙТЕ СВОЙ ВОНЮЧИ ЗАД!! НЕТ ТРУСОВ?? НЕТ ТРУСОВ?? ЕСТЬ РУБАШКИ. СДЕЛАЙТЕ С НИХ ТРУСЫ!! ВАМ КАК РАЗ ЭТО ПОДХОДИТ!!!
Владимир Соколов
всё идет по плану!
елена куприянова
Ну а теперь нищей и нецивилизованной России надо учить Англию подтираться лопушком, и без труселей ходить, только одежку потеплей и подлинней. Правда, тяжело для них учителей найти
Сергей Гре_в
Не было талонов на соль и спички.. В 90-е никаких талонов точно не было. Т.к. денег не было. Цены взлетели в 5-10 раз и все сразу появилось на прилавке в изобилии 2-го янв. 92-го года. И даже в конце 80-х были талоны на что-то более весомое. Автор просто глумится над нами. Или автор жил где-то в Таджикистане. Могу вспомнить одну милую деталь - в начале 80-х был в Ереване, в магазинах не было спичек. Их продавали бабки рядом с семечками. Коробок - 50 коп... Так что... деньги делали из воздуха..
Дмитрий Гурин
В 90-м не помню но вот во второй половине 91-го на соль, сахар и сигареты были точно.
Александр Шевелев
На соль не было талонов никогда, как и на спички. По-моему слишком бурно разыгралась фантазия у автора. Сигареты, водка, мясные продукты, масло, молочка - были и то зачастую просто уменьшалась норма отпуска, а вот на спички и соль нет. Это подлая провокация автора. Ему бы к этому перечню еще и "карасин" добавить.
Дмитрий Гурин
Полазайте в интернете. .... на соль сахар и крупы были 100%
Дмитрий Гурин
https://meshok.net/item/94629144_СССР_ТАЛОН_НА_СОЛЬ_2_КВАРТАЛ_1991_ГОРОД_ТАМБОВ_ТППО_к_17_а_3_Л_34
Александр Дементьев
Мой знакомый привозил в Казахстан спички вагонами...года два. Видимо поэтому дефицита в городе не было.
Галина Светлая
Автор похоже поет с чужих слов.
шилов андрей
ну это все неправда, это другое. С уважением с туманного альбиона ваши П и Б
природа
так и хочеться сказать--ребята скоро нечего будет ЖРАТЬ- так с чего....гмгм в туалет ходить а?))))))))))))
Дмитрий Гурин
"90-ые.первыми смели соль и спички. Вы помните талоны на соль и спички?".............. У меня кстати на носки и мыло до сих пор хранятся.
Сергей Гре_в
Это было.. и на зубную пасту, и на фаянсовую посуду. Причем они действовали по регионам.. Но не на соль и спички..
Дмитрий Гурин
Насчет пасты что то было насчет посуды не помню но то что в каждом регионе все по разному это точно. У нас в Ростовской области были талоны на джем :). А то что помню именно второе полугодие 91-го, это от того что поступил в институт (Новочеркасский политех) и жил в общаге
Евгений Гоголев
В сша и англию надо отправить сигареты, мыло и много верёвки в качестве гумпомощь. Выкурил сигарету, натёр верёвку мылом и все проблемы решены.
Михаил Гринжук
Ничего им полезно. Пусть вспомнят саксы как германию грабили в 45. Карма она существует
Рим Сайфутдинов
Все в мире взаимосвязано. Исчезнут продукты, не надо будет туалетной бумаги. Трусы можно просто постирать иногда ))). Хотя если не будет теплой воды, то проблемно. А вообще-то, я за них рад.
Александр Дементьев
Меньше гадить будут.

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