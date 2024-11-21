Пушков: Байден мог согласовать с Трампом отправку Киеву ракет ATACMS

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп мог быть в курсе планов действующего американского лидера Джо Байдена позволить Киеву наносить удары по территории РФ ракетами ATACMS, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
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