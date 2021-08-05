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Военнослужащие подразделений спецназа России и Узбекистана отработали ведение диверсионных действий в тылу условного противника на горном полигоне «Термез»

Военнослужащие подразделений спецназа России и Узбекистана отработали ведение диверсионных действий в тылу условного противника на горном полигоне «Термез»

В Сурхардарьинской области на полигоне «Термез» военнослужащие подразделений специального назначения России и Узбекистана в ходе учения провели совместную операцию по ведению диверсионных действий в тылу условного противника.

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