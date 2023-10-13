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Парламентская газета

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Небензя: Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны

Небензя: Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны

Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны, заявил 14 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя журналистам по итогам закрытого заседания Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту, передает ТАСС.

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