Всем привет. Мне 29, есть ребенок. Живу с мужчиной, у которого 2 детей от предыдущего брака. Я люблю этого человека, но меня не отпускает мысль, что отношения наши ни к чему не приведут.
Разум, которого нет
Комментарии
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Элина Морозова
Автор- алениха.., которой сели на шею, да еще и погоняют.. Надо избавляться от этой бездонной бочки, черной дыры.
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5 час.
Галина Галкина
Если это последний мужик на ЗЕМЛЕ, то держись за него, не отпускай...
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4 час.
Галина Галкина
А вообще, ты всё правильно написала, всё можешь и делаешь сама, от него помощи ноль , только для запаха его держать?
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4 час.
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