Грызлов заверил, что Россия не будет повторять «Минск-2» при разрешении украинского конфликта

Посол Российской Федерации в Белоруссии Борис Грызлов в преддверии исполняющейся 12 февраля 10-й годовщины подписания Минских соглашений заявил, что новый процесс урегулирования на Украине, каким бы он ни был, точно не будет продолжением формата «Минск-2».