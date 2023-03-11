Ханна получила в подарок украшение от Cartier на рождение дочери

Певица Анна Иванова, более известная как Ханна, опубликовала в микроблоге новый снимок. В кадре она показала подарок подарок, который получила от супруга, продюсера Павла Курьянова (Пашу), на рождение второй дочери.
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