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Ханна получила в подарок украшение от Cartier на рождение дочери

Ханна получила в подарок украшение от Cartier на рождение дочери

Певица Анна Иванова, более известная как Ханна, опубликовала в микроблоге новый снимок. В кадре она показала подарок подарок, который получила от супруга, продюсера Павла Курьянова (Пашу), на рождение второй дочери.

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