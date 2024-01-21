Люди Сороса, подрывники специального назначения: кто они? (I)

Венгерская газета Magyar Nemzet продолжает серию публикаций о подрывных действиях соросовской организации Action for Democracy (A4D), целью которой является свержение правительства Виктора Орбана, отстаивающего национальные интересы Венгрии.
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