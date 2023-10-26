Мэрия Новосибирска растеряла технику для уборки снега: машин стало в полтора раза меньше

Новосибирск испытывает еще более острый дефицит техники для уборки снега, чем в прошлом году. Ранее прокуратуру возмутило, что мэрия ничего не предпринимает для улучшения ситуации со снегоуборочной техникой.
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