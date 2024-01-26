В областном центре снова прошли рейды по квартирам должников за услуги ЖКХ

Сотрудники ВЦ ЖКХ вместе с судебными приставами так пытаются повысить «платежную дисциплину» В четверг, 25 января, сотрудники Вычислительного центра ЖКХ в Смоленске провели новый рейд по адресам должников совместно с судебными приставами.
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