Лавров призвал Гутерриша не втягивать структуры ООН в инициативы по Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров во время встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем призвал его не допускать втягивания различных структур ООН в различные мероприятия и инициативы в рамках кризиса вокруг Украины.
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