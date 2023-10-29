В России за 2023 год возросли продажи сидра. Увеличение объемов на 17,3%

Сидр становится все более популярным напитком среди россиян. По данным Росалкогольтабакконтроля, за первые девять месяцев 2023 года продажи сидра, пуаре и медовухи в России выросли на 17,3% по сравнению с тем же периодом в 2022 году.
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