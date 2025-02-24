Трамп отказался называть Путина диктатором по аналогии с Зеленским

Президент США Дональд Трамп отказался называть президента России Владимира Путина диктатором. Это заявление он сделал во время переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном, отвечая на вопросы журналистов.
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