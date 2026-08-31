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Рынок Outcomes сгенерировал свыше $1 млн объёма торгов за сутки — впервые с 30 июля

Рынок Outcomes сгенерировал свыше $1 млн объёма торгов за сутки — впервые с 30 июля

Согласно данным аккаунта HyperliquidNews в социальной сети X, площадка Outcomes (@Outcomexyz) за менее чем 24 часа обеспечила свыше $1 млн торгового объёма — впервые с 30 июля 2026 года.

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