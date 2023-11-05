Серхио Перес: Многим гонщикам стоит взять пример с меня и Алонсо

Серхио Перес: Многим гонщикам стоит взять пример с меня и АлонсоGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Red Bull Racing Серхио Перес прокомментировал схватку за подиум с Фернандо Алонсо на Гран При Бразилии.
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