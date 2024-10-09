Петербург стал городом женщин — рожать не от кого

Марина Трянина

в этой статистике не учтены или скрыты в общей цифре погибшие на сво мужчины... Чтобы женщины рожали, нужна качественная (без мигрантов) и бесплатная медицина, нужно качественное (без мигрантов) школьное (не тот бред, которым сейчас пичкают школьников) образование, всякие бесплатные кружки, секции и пр., бесплатное высшее образование, бесплатные детские сады и лагеря и, наконец, гарантированное рабочее место... А всякие мероприятия, которые предлагает Останина и пр. депутаты, это популистские полумеры... Например, Останина предлагает социальное жилье...а в этом жилье нужно делать ремонт (безумно дорогое удовольствие), минимальные бытовые условия для жизни, детские вещички для новорожденных, для школьников - безумно дорогое удовольствие...