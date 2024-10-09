РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    Дело в то, устроили какой то, пьяный дебош в самолёте. Русская баба коня на скаку остановит и в горящую избу войдёт. ...Пьяные женщины ус...
  • Марина Петрова
    Ничего нового она не открыла.Выяснилось, какую...
  • Марина Трянина
    в этой статистике не учтены или скрыты в общей цифре погибшие на сво мужчины... Чтобы женщины рожали, нужна качествен...Петербург стал го...

Петербург стал городом женщин — рожать не от кого

Петербург стал городом женщин — рожать не от кого

Сможет ли «демографическая спецоперация» удержать Россию от старения и вымирания. Численность населения России продолжает уменьшаться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Марина Трянина
в этой статистике не учтены или скрыты в общей цифре погибшие на сво мужчины... Чтобы женщины рожали, нужна качественная (без мигрантов) и бесплатная медицина, нужно качественное (без мигрантов) школьное (не тот бред, которым сейчас пичкают школьников) образование, всякие бесплатные кружки, секции и пр., бесплатное высшее образование, бесплатные детские сады и лагеря и, наконец, гарантированное рабочее место... А всякие мероприятия, которые предлагает Останина и пр. депутаты, это популистские полумеры... Например, Останина предлагает социальное жилье...а в этом жилье нужно делать ремонт (безумно дорогое удовольствие), минимальные бытовые условия для жизни, детские вещички для новорожденных, для школьников - безумно дорогое удовольствие...
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх