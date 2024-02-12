Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Мужчины жалуются, что тратят деньги на женщин. Какие траты они внезапно относят на наш счет?

Мужчины жалуются, что тратят деньги на женщин. Какие траты они внезапно относят на наш счет?

Одна девушка на свиданиях всегда платила за себя сама. Но расставшись с очередным ухажером, узнала о себе много нового.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Вообще раздельный счёт в кафе, это--идеальный вариант! В  первый же день встречи, девица потащила в кафе.--Ты же не хочешь чтобы я упала в голодный обморок?! Причём в весьма дорогое кафе! Кто бы видел её харю, когда она услышала просьбу к официанту  О РАЗДЕЛЬНОМ СЧЁТЕ!!! ВЕДЬ ЖРАЛА ТАК, ЧТО БУДТО НЕДЕЛЮ СИДЕЛА НА ХЛЕБЕ И ВОДЕ!!!.....😜😂    Вот откуда такая уверенность в том, что мужчина ДОЛЖЕН ВСЁ ЕЙ ОПЛАЧИВАТЬ?! И  ведь получается что ей в общем то по барабану, что после такого, её бросят и не будут  с ней встречаться! С первой же встречи хочет развести на бабки. А ведь есть дурни, которые судорожно выгребают всё из карманов, оплачивая дорогой обед! Поэтому совет:--НЕ ПЛАТИТЕ! ПООЩРЯЙТЕ ЕЁ ЧТОБЫ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЗАКАЗАЛА! ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ БУДЕТ ФИНАЛ ЭТОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ!!!😂😜
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14 час.
Л
Линд
Да не надо с ними никуда ходить, тем более к себе домой звать и оставлять на ночь. Ну не хочет он нести ущерб,пусть один ходит,живёт,спит,ест и т.д. Один,т.е. сам на сам. Мужик от этого одиночества чахнет и сходит с ума. Пусть потом платит докторам и сиделкам,его выбор.
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13 час.
Галина Дьячина
какие мужчины..маменькины сынки..
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7 час.

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