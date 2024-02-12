Мужчины жалуются, что тратят деньги на женщин. Какие траты они внезапно относят на наш счет?

Кот Рыжый

Вообще раздельный счёт в кафе, это--идеальный вариант! В первый же день встречи, девица потащила в кафе.--Ты же не хочешь чтобы я упала в голодный обморок?! Причём в весьма дорогое кафе! Кто бы видел её харю, когда она услышала просьбу к официанту О РАЗДЕЛЬНОМ СЧЁТЕ!!! ВЕДЬ ЖРАЛА ТАК, ЧТО БУДТО НЕДЕЛЮ СИДЕЛА НА ХЛЕБЕ И ВОДЕ!!!.....😜😂 Вот откуда такая уверенность в том, что мужчина ДОЛЖЕН ВСЁ ЕЙ ОПЛАЧИВАТЬ?! И ведь получается что ей в общем то по барабану, что после такого, её бросят и не будут с ней встречаться! С первой же встречи хочет развести на бабки. А ведь есть дурни, которые судорожно выгребают всё из карманов, оплачивая дорогой обед! Поэтому совет:--НЕ ПЛАТИТЕ! ПООЩРЯЙТЕ ЕЁ ЧТОБЫ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЗАКАЗАЛА! ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ БУДЕТ ФИНАЛ ЭТОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ!!!😂😜