Одна девушка на свиданиях всегда платила за себя сама. Но расставшись с очередным ухажером, узнала о себе много нового.
Мужчины жалуются, что тратят деньги на женщин. Какие траты они внезапно относят на наш счет?
Комментарии
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Кот Рыжый
Вообще раздельный счёт в кафе, это--идеальный вариант! В первый же день встречи, девица потащила в кафе.--Ты же не хочешь чтобы я упала в голодный обморок?! Причём в весьма дорогое кафе! Кто бы видел её харю, когда она услышала просьбу к официанту О РАЗДЕЛЬНОМ СЧЁТЕ!!! ВЕДЬ ЖРАЛА ТАК, ЧТО БУДТО НЕДЕЛЮ СИДЕЛА НА ХЛЕБЕ И ВОДЕ!!!.....😜😂 Вот откуда такая уверенность в том, что мужчина ДОЛЖЕН ВСЁ ЕЙ ОПЛАЧИВАТЬ?! И ведь получается что ей в общем то по барабану, что после такого, её бросят и не будут с ней встречаться! С первой же встречи хочет развести на бабки. А ведь есть дурни, которые судорожно выгребают всё из карманов, оплачивая дорогой обед! Поэтому совет:--НЕ ПЛАТИТЕ! ПООЩРЯЙТЕ ЕЁ ЧТОБЫ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЗАКАЗАЛА! ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ БУДЕТ ФИНАЛ ЭТОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ!!!😂😜
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14 час.
Л
Линд
Да не надо с ними никуда ходить, тем более к себе домой звать и оставлять на ночь. Ну не хочет он нести ущерб,пусть один ходит,живёт,спит,ест и т.д. Один,т.е. сам на сам. Мужик от этого одиночества чахнет и сходит с ума. Пусть потом платит докторам и сиделкам,его выбор.
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13 час.
Галина Дьячина
какие мужчины..маменькины сынки..
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7 час.
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