МОСКВА, 11 мая, ФедералПресс. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Россия продолжает удерживать стратегическую инициативу в украинском вопросе, несмотря на давление европейских союзников Киева.
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